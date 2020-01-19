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Полиция проверит информацию о подростках, врезавшихся в столб в Горроще на угнанной «семерке». Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
«В данном ДТП пострадавших нет. По факту проводится проверка», — отметили в пресс-службе.
Напомним, в ночь на воскресенье, 19 января, на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской ВАЗ-2107 врезалась в припаркованную машину и столб. после произошдшего водитель и пассажир
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