Названы самые популярные лечебные курорты в России

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Эксперты рассказали, что самыми популярными лечебными курортами у россиян оказались в Красноярском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом пишет
В список вошли Анапа, Сочи, Горячий Ключ и Ейск, а также курорты рядом с Геленджиком и Туапсе.
На территории Ставропольского края сотрудники института назвали такие курортные места, как Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.
В Крыму специалисты отметили Евпаторию, Крымское приморье, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.
Всего в 2019 году, по данным НИИ, в России в санаториях отдохнули 6,4 млн человек, в том числе 1,5 млн детей.
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