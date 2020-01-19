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21:41, 19 января 2020 246
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МЧС предупредило рязанцев о гололеде

МЧС предупредило рязанцев о гололеде

Фото: Pixabay.com

Вечером в воскресенье, 19 января, рязанское ГУ МЧС МЧС выпустило метеопредупреждение. Ночью и днем 20 января в регионе ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Прогноз погоды на рабочую неделю, с 20 по 25 января, можно посмотреть здесь.


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