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14:49, 19 января 2020 130
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Любимов поздравил православных рязанцев с Крещением

Любимов поздравил православных рязанцев с Крещением

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил православных рязанцев с Крещением Господним. Текст опубликовали на сайте регионального правительства.

Отмечается, что глава региона вместе с верующими поучаствовал в крещенских купаниях.

«Вера всегда была и остается для нас нравственной опорой и помогает объединяться в стремлении совершать добрые поступки и полезные дела. В истории России есть немало примеров, когда духовное единение людей позволяло нашему Отечеству достойно пережить переломные, суровые испытания, — сказал Любимов.

Он пожелал горожанам здоровья, благополучия и успехов, мира, радости и согласия в каждой семье.

Напомним, рязанцы искупались на Крещение в Ореховом озере.


© RZN.info

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