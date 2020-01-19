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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил православных рязанцев с Крещением Господним. Текст опубликовали на
Отмечается, что глава региона вместе с верующими поучаствовал в крещенских купаниях.
«Вера всегда была и остается для нас нравственной опорой и помогает объединяться в стремлении совершать добрые поступки и полезные дела. В истории России есть немало примеров, когда духовное единение людей позволяло нашему Отечеству достойно пережить переломные, суровые испытания, — сказал Любимов.
Он пожелал горожанам здоровья, благополучия и успехов, мира, радости и согласия в каждой семье.
Напомним, рязанцы
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