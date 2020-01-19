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Двое рецидивистов проникли в квартиру рязанца и украли ноутбук. Об этом сообщила
Ночью пострадавший обратился в полицию и рассказал, что его ограбили дома на улице Старореченской.
Полицейские выяснили, что к рязанцу в дверь квартиры постучались двое мужчин, лица которых ему были знакомы. Пьяные гости попросили денег на выпивку в долг. Получив отказ, они потребовали что-нибудь из ценных вещей.
Рязанец снова отказал, и тогда его несколько раз ударили по лицу. Мужчины забрали ноутбук и скрылись.
Оперативники, расспросив о внешности грабителей, узнали в налетчиках двух местных приятелей: рязанцев в возрасте 43 года и 38 лет. Младший из них ранее был судим за разбойное нападение, а старший — за хищение.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, подозреваемых взяли под стражу. Похищенный ноутбук изъяли.
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