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16:46, 18 января 2020 381
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В Ростове полиция четыре месяца снимала на скрытую камеру спальню активистки «Открытой России»

В Ростове полиция четыре месяца снимала на скрытую камеру спальню активистки «Открытой России»

В Ростове-на-Дону Сотрудники Центра «Э» более четырех месяцев снимали спальню активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко на скрытую камеру. Об этом рассказала дочь активистки Влада в Facebook.

Она отметила, что камеру установили по решению суда «для слежки за опасным преступником».

По ее словам, накануне Шевченко начала знакомиться с материалами дела и обнаружила свои фото, на которых она в нижнем белье.

Суд разрешил установить камеры в квартире активистки в августе 2018 года. Согласно постановлению, запись велась 120 дней.

Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин сообщал, что аппаратуру установили тайно, проникнув в квартиру активистки без ее разрешения, пишет «Дождь». По словам адвоката, наблюдение велось по инициативе Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области.

Анастасию Шевченко обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации, она стала первым в России фигурантом дела по этой статье (статья 284.1 Уголовного кодекса). Активистка находится под домашним арестом с января 2019 года.


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