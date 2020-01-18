В Ростове полиция четыре месяца снимала на скрытую камеру спальню активистки «Открытой России»

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В Ростове-на-Дону Сотрудники Центра «Э» более четырех месяцев снимали спальню активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко на скрытую камеру. Об этом
Она отметила, что камеру установили по решению суда «для слежки за опасным преступником».
По ее словам, накануне Шевченко начала знакомиться с материалами дела и обнаружила свои фото, на которых она в нижнем белье.
Суд разрешил установить камеры в квартире активистки в августе 2018 года. Согласно постановлению, запись велась 120 дней.
Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин сообщал, что аппаратуру установили тайно, проникнув в квартиру активистки без ее разрешения, пишет «
Анастасию Шевченко обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации, она стала первым в России фигурантом дела по этой статье (статья 284.1 Уголовного кодекса). Активистка
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