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10:34, 18 января 2020 149
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В ПФР рассказали о росте пенсий к 2022 году

В ПФР рассказали о росте пенсий к 2022 году

Фото: Pixabay.com

Глава ПФР Антон Дроздов рассказал «Российской газете» о росте пенсий к 2022 году. По его словам, средний размер выплат увеличится до 18 290 рублей (+18,26% к показателю 2019 года).

Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост пенсий в реальном выражении составит 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Дроздов пояснил, что пенсии в реальном выражении смогут вырасти еще больше, если инфляция окажется ниже прогнозируемой.

Напомним, с 1 января пенсии выросли на 6,6% (в среднем на тысячу рублей). После индексации средней размер пенсии в России составил 16,4 тысячи рублей.

«У людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5686 [рублей]"", — также добавил глава ПФР.


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