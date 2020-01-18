В ПФР рассказали о росте пенсий к 2022 году

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Фото: Pixabay.com
Глава
Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост пенсий в реальном выражении составит 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Дроздов пояснил, что пенсии в реальном выражении смогут вырасти еще больше, если инфляция окажется ниже прогнозируемой.
Напомним, с 1 января пенсии
«У людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5686 [рублей]"", — также добавил глава ПФР.
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