В Москве повторился температурный рекорд вековой давности

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В субботу, 18 января, температура в Москве составила +4,4 градуса, что превышает рекорд 95-летней давности. Об этом сообщил
Этот день стал самым теплым с начала года. Предыдущий рекорд 17 января зафиксировали в 1925 году, тогда было до +4,2 градуса.
По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 17 января стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
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