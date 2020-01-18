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18:16, 18 января 2020 121
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В московской школе ученик избил педагога

В московской школе ученик избил педагога

В московской школе ученик избил педагога во время урока. Об этом сообщил телеканал «360».

Одноклассник школьника рассказал, что конфликт между учеником и педагогом начался из-за того, что первый отказывался писать контрольную, ругался матом на уроке и сидел в наушниках. Учительница просила убрать его наушники, тот отказался.

«Тогда она попросила его выйти из класса, но он тоже отказался. Она сказала: „Я, конечно, не имею права этого делать, но мне придется“ — и попыталась забрать его наушники, но он дернулся и их порвал», — рассказал одноклассник.

После этого учение ударил педагога по лицу.

Он сломал ей очки, из-за чего учительница сильно порезалась осколком.

«Все лицо было в крови», — отметил восьмиклассник.

После произошедшего ученики подошли к охраннику, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Тот заявил, что это не его дело. От инцидента открестились и в кабинете директора. Врач оказал помощь пострадавшей учительнице, пока не прибыла скорая.

В сообщении отметили, что у подростка есть родители, но они в разводе.

«Воспитывается бабушкой и отцом. Двенадцать двоек из 12 предметов за триместр», — отметили собеседники радиостанции.


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