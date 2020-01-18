RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу. Об этом сообщил «
«Родители девочки быстро отреагировали и вытащили дочь из воды. На теле малышки появились синяки. Мать и отец самостоятельно увезли ребёнка в одну из городских больниц», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.
Состояние пострадавшей неизвестно.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Теперь бассейн проверят на безопасность.
По данным телеканала
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа балконе рязанской пятиэтажки застряли дети
|
cледующая новость →Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.