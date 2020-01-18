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19:17, 18 января 2020 209
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В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу — СМИ

В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу — СМИ

В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу. Об этом сообщил «Регион Онлайн».

«Родители девочки быстро отреагировали и вытащили дочь из воды. На теле малышки появились синяки. Мать и отец самостоятельно увезли ребёнка в одну из городских больниц», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Состояние пострадавшей неизвестно.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Теперь бассейн проверят на безопасность.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел в аквапарке на территории комплекса «Лужники».


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