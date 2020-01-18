В крещенскую ночь в Рязанской области будет до -5 градусов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В ночь на воскресенье, 19 января, в Рязанской области будет до -5 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Температура воздуха по области днем -2, +3 градуса.
По данным синоптиков, преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Москве повторился температурный рекорд вековой давности
|
cледующая новость →Турецкие инвесторы начали строить в Рязанской области теплицы за 9,3 млрд
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.