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8:50, 18 января 2020 269
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Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

Фото: Pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком похолодании в Центральной России и северо-западных регионах. Температура понизится в конце следующей недели, пишет в субботу, 18 января, «Российская газета».

В начале недели ожидают аномальное тепло. С четверга, 23 января, столбики термометров начнут опускаться. В Рязани возможно до -3 градусов, во Владимире до -5, в Твери и Санкт-Петербурге — до -1 градуса.

С 24 по 26 января похолодает сильнее: до -3, -8 градусов ночью и -1, -6 днем. Местами выпадет снег.


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