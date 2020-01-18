Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:28, 18 января 2020 149
 0    0

Рязанский фольклорный ансамбль «Светлица» стал победителем международного фестиваля «Время чудес»

Рязанский фольклорный ансамбль «Светлица» стал победителем международного фестиваля «Время чудес»

Рязанский фольклорный ансамбль «Светлица» под руководством Оксаны Матыгиной стал победителем международного фестиваля детского и юношеского творчества «Время чудес», который проходил с 11 по 14 января в Великом Устюге.

Ансамбль выступил с обрядовой композицией «Пришла коляда-отворяй ворота» и стал лауреатом первой степени.

Победители в номинации соло, народный вокал в различных возрастных категориях:

  • лауреат 1 степени — Елена Новикова;
  • лауреат 1 степени — Мария Иерусалимская;
  • лауреат 1 степени — Назар Артемов (+спецдиплом «Самому юному участнику» и спецдиплом «За артистизм»);
  • лауреат 2 степени — Демид Артемов;
  • лауреат 2 степени — Олег Жутов;
  • лауреат 1 степени — дуэт Никита Цвенгер, Елена Новикова;
  • лауреат 2 степени Степан Телельков;
  • лауреат 1 степени Кира Лаврикова.

Концертмейстер Дмитрий Сычев получил награду «Самый лучший концертмейстер».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 502
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:23, 6 января 2020 2 313
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
21:02, 7 января 2020 2 014
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 168
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
8:49, 6 января 2020 6 593
На фестиваль огня и света в Рязани пришли несколько тысяч человек — мэрия 5
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум