Рязанский фольклорный ансамбль «Светлица» стал победителем международного фестиваля «Время чудес»

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Рязанский фольклорный ансамбль «Светлица» под руководством Оксаны Матыгиной стал победителем международного фестиваля детского и юношеского творчества «Время чудес», который проходил с 11 по 14 января в Великом Устюге.
Ансамбль выступил с обрядовой композицией «Пришла коляда-отворяй ворота» и стал лауреатом первой степени.
Победители в номинации соло, народный вокал в различных возрастных категориях:
Концертмейстер Дмитрий Сычев получил награду «Самый лучший концертмейстер».
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