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12:57, 18 января 2020 216
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Рязанка ушла колядовать без мужа, тот проснулся и едва не задушил ее за это

Рязанка ушла колядовать без мужа, тот проснулся и едва не задушил ее за это

Рязанка ушла колядовать без мужа, тот проснулся и едва не задушил ее. Мужчина приревновал супругу, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Этот случай произошел в поселке Александро-Невский. 39-летняя женщина пошла колядовать с детьми. Дома остался ее 40-летний пьяный муж.

«К возвращению жены мужчина уже проснулся и предъявил женщине претензии — мол, пока он отдыхал, супруга уходила из дома, чтобы изменить ему с другим, — рассказали в пресс-службе. — Женщина была обескуражена такими обвинениями».

Во время ссоры мужчина схватил супругу за горло. Та смогла вырваться и позвать на помощь соседей.

На жителя поселка завели дело по части 1 статье 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы или принудительных работ.


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