Рязанка ушла колядовать без мужа, тот проснулся и едва не задушил ее за это

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Рязанка ушла колядовать без мужа, тот проснулся и едва не задушил ее. Мужчина приревновал супругу,
Этот случай произошел в поселке Александро-Невский. 39-летняя женщина пошла колядовать с детьми. Дома остался ее 40-летний пьяный муж.
«К возвращению жены мужчина уже проснулся и предъявил женщине претензии — мол, пока он отдыхал, супруга уходила из дома, чтобы изменить ему с другим, — рассказали в пресс-службе. — Женщина была обескуражена такими обвинениями».
Во время ссоры мужчина схватил супругу за горло. Та смогла вырваться и позвать на помощь соседей.
На жителя поселка завели дело по части 1 статье 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы или принудительных работ.
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