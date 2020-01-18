Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:00, 18 января 2020 144
 0    0

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент Владимир Путин выступил против неограниченного пребывания у власти. Об этом он заявил в субботу в Санкт-Петербурге во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Один из ветеранов попросил президента решить проблемы, которые связаны с Конституцией, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком». По словам ветерана, народ потом должен решить, продлевать работу главы государства или освободить его, «поблагодарив за сделанное». Президент отметил, что люди волнуются за стабильность в стране, но хотел бы не возвращаться к системе середины 80-х годов.

«Вместе с тем, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», — сказал президент.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию Путин согласился с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 502
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:23, 6 января 2020 2 313
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
21:02, 7 января 2020 2 014
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 168
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
8:49, 6 января 2020 6 593
На фестиваль огня и света в Рязани пришли несколько тысяч человек — мэрия 5
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум