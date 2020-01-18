Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

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Президент Владимир Путин выступил против неограниченного пребывания у власти. Об этом он заявил в субботу в Санкт-Петербурге во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны, передает
Один из ветеранов попросил президента решить проблемы, которые связаны с Конституцией, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком». По словам ветерана, народ потом должен решить, продлевать работу главы государства или освободить его, «поблагодарив за сделанное». Президент отметил, что люди волнуются за стабильность в стране, но хотел бы не возвращаться к системе середины 80-х годов.
«Вместе с тем, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», — сказал президент.
Напомним, во время послания Федеральному Собранию Путин согласился с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.
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