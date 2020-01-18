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17:16, 18 января 2020 202
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Путин пообещал выплатить ветеранам 75 тысяч к 75-летию Победы

Путин пообещал выплатить ветеранам 75 тысяч к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург заявил, что ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. Об этом передает РИА Новости.

Обычно единовременные выплаты ко Дню Победы составляют 10 тысяч рублей. В этом году 75 тысяч рублей выделят ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла.

Также в Санкт-Петербурге Путин вручил четверым ветеранам специально учрежденную к празднику медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».


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