Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

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Президент России Владимир Путин во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. Об этом передает
«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государств в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — заявил Путин, добавив, что «дурь каждого видна будет».
Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин
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Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.