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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На Московском шоссе рязанца раздели, избили и отобрали вещи. Об этом
Ночью горожанину в одном из развлекательных заведений поранили голову. Ему предложили помощь двое новых знакомых.
Пострадавший планировал поехать в медпункт, но его на такси привезли к неизвестному дому.
«Увидев, что ситуация складывается странно, раненый рязанец попытался выйти на улицу и вежливо откланяться, но на тротуаре его нагнал один из недавних приятелей и начал избивать», — рассказали в полиции.
С 37-летнего мужчины сняли кроссовки и куртку, у него отобрали телефон, три тысячи рублей и банковские карты.
Пострадавший смог добежать до подъезда, позвонить в домофон и попросить помощи. Его пустили и помогли вызвать полицию и скорую помощь.
Злоумышленника нашли. Он спрятал похищенное в своей квартире: вещи — в мебели, телефон — в микроволновой печи.
На 40-летнего рязанца завели дело по части 2 статьи 161 УК. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемого арестовали.
© RZN.info
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