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16:29, 18 января 2020 167
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Калужанина забили до смерти в собственной квартире

Калужанина забили до смерти в собственной квартире

Калужанина забили до смерти в собственной квартире. Об этом сообщает портал «KalugaNews».

Выяснилось, что 16 ноября 2019 года потерпевший познакомился на улице с тремя мужчинами и пригласил их к себе в квартиру. В помещении в тот момент проводился ремонт и никто не проживал. Обвиняемые увидели в помещении электроинструменты и решили напасть на хозяина квартиры, чтобы украсть их.

Они избили мужчину, а затем похитили мобильный телефон, золотое кольцо и электроинструмент общей стоимостью более 50 тысяч рублей, а также банковскую карту.

На следующий день злоумышленники с помощью мобильного телефона получили доступ к банковскому счету потерпевшего и похитили 160 тысяч рублей. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.

Следователи задержали 39 и 42-летний ранее судимых мужчин без определенного места жительства.

При поддержке сотрудников уголовного розыска тульской полиции установили личность третьего соучастника — 43-летнего жителя соседнего региона, его задержали на территории Тулы.

Злоумышленников заключили под стражу, расследование продолжается.


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