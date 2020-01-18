Глава МВФ предсказала новую Великую депрессию

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Фото: Pixabay.com
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предсказала новую Великую депрессию — экономический кризис, который возникнет из-за распространения неравенства и нестабильности финансового сектора, передает
По словам Георгиевой, за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, но неравенство между группами населения продолжает расти. Так, состояние 10% богатейших жителей Великобритании равно общему доходу беднейшей половины населения. Глава МВФ отмечает, что подобные ситуации наблюдаются во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития.
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