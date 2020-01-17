Во вторник на трех рязанских улицах отключат свет

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Во вторник, 21 января, на трех рязанских улицах отключат свет. Об этом
Из-за опиловки аварийных деревьев с 9:30 до 13:30 электричества не будет по следующим адресам:
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Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.