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16:20, 17 января 2020 153
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Во вторник на трех рязанских улицах отключат свет

Во вторник на трех рязанских улицах отключат свет

Во вторник, 21 января, на трех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадиминистрации.

Из-за опиловки аварийных деревьев с 9:30 до 13:30 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Машиностроителей, дома № 2/6, № 8, № 10, № 14/1;
  • улица Маяковского, дома № 2/6, № 4;
  • улица Колхозная, дома № 3, № 4, № 5.

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