Весной в жилом комплексе «Счастье» начнутся фасадные работы

Строительство в жилом комплексе «Счастье» на Михайловском шоссе ведется с соблюдением запланированного графика, рассказали в Группе компаний «Зеленый сад».

Отмечается, что все этажи здания уже полностью возведены, перекрыта крыша, в настоящее время идет остекление окон, лоджий, производится внутренняя отделка помещений. С наступлением весны начнутся отделочные работы на фасаде.

Покупатели, оценившие достоинства жилого комплекса «Счастье» , своевременно забронировали для приобретения уже более трети квартир. В первую очередь раскупаются одно- и двухкомнатные квартиры.

«Тем, кто планирует покупку жилья, есть смысл совершить покупку именно сейчас, по выгодным ценам от застройщика. Ближе к сдаче дома, весьма вероятно, цены будут расти, да и вариантов для выбора останется меньше», — отметили в «Зеленом саду».

У квартир в жилом комплексе современные и классические планировки, индивидуальное отопление, выгодно расположены (на границе между Горрощей и Московским районом). Близость к центру города (рядом — площадь Победы), а также соседство с естественным природным парком возле реки Павловки — в этом сочетание преимуществ нового ЖК с говорящим названием.

С учетом перспективного плана развития Рязани и планируемого дорожного строительства этот район Михайловского шоссе со временем обретет более удобную транспортную доступность и развитую инфраструктуру.

«Имея в виду грядущие масштабные перемены, можно сделать вполне реальный прогноз — устойчивый рост стоимости жилья, возводимого на этой территории. Поэтому лучше сделать выгодную покупку квартиры в ЖК „Счастье“ сейчас — и это будет эффективная инвестиция в будущее», — сообщили в пресс-службе.