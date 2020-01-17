Весной в жилом комплексе «Счастье» начнутся фасадные работы

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Строительство в жилом комплексе «Счастье» на Михайловском шоссе ведется с соблюдением запланированного графика, рассказали в Группе компаний «Зеленый сад».
Отмечается, что все этажи здания уже полностью возведены, перекрыта крыша, в настоящее время идет остекление окон, лоджий, производится внутренняя отделка помещений. С наступлением весны начнутся отделочные работы на фасаде.
Покупатели, оценившие достоинства
«Тем, кто планирует покупку жилья, есть смысл совершить покупку именно сейчас, по выгодным ценам от застройщика. Ближе к сдаче дома, весьма вероятно, цены будут расти, да и вариантов для выбора останется меньше», — отметили в «Зеленом саду».
У квартир в жилом комплексе современные и классические планировки, индивидуальное отопление, выгодно расположены (на границе между Горрощей и Московским районом). Близость к центру города (рядом — площадь Победы), а также соседство с естественным природным парком возле реки Павловки — в этом сочетание преимуществ нового ЖК с говорящим названием.
С учетом перспективного плана развития Рязани и планируемого дорожного строительства этот район Михайловского шоссе со временем обретет более удобную транспортную доступность и развитую инфраструктуру.
«Имея в виду грядущие масштабные перемены, можно сделать вполне реальный прогноз — устойчивый рост стоимости жилья, возводимого на этой территории. Поэтому лучше сделать выгодную покупку квартиры в
Получить полную информацию по вопросам приобретения квартиры в новом ЖК «Счастье» можно в центральном офисе Группы компаний «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе, 2 и на
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