В субботу рязанцев ждет туман и гололедица

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 18 января, рязанцев ждет туман и гололедица. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -4,+1 градус, днем -2, +3 градуса.
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, юго-западный. 5-10 метров в секунду.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.