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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области объявили охоту на волков. Соответствующее решение в пятницу, 17 января, опубликовало региональное минприроды.
Так, до 29 февраля 2020 года в охотничьих угодьях и прочих территориях Клепиковского, Спасского и Рязанского районов (за исключением «памятников природы») разрешили добывать неограниченное количество волков.
Причиной для такого решения стала угроза возникновения и распространения болезней среди животных.
Отметим, что добыча разрешена только по
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