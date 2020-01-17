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10:27, 17 января 2020 141
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В Рязанской области объявили охоту на волков

В Рязанской области объявили охоту на волков

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области объявили охоту на волков. Соответствующее решение в пятницу, 17 января, опубликовало региональное минприроды.

Так, до 29 февраля 2020 года в охотничьих угодьях и прочих территориях Клепиковского, Спасского и Рязанского районов (за исключением «памятников природы») разрешили добывать неограниченное количество волков.

Причиной для такого решения стала угроза возникновения и распространения болезней среди животных.

Отметим, что добыча разрешена только по Правилам охоты.


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