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Фото: Администрация Рязани
В Рязани спилили аварийные деревья. С улиц Элеваторной, Предзаводской, Луговой и других с 13 по 16 января вывезли 65 кубометров древесных отходов,
Рабочие также формируют кроны здоровых деревьев. На этой неделе с улиц Элеваторной, Полевой, Совхозной, Высоковольтной и других убрали более 70 кубометров обрезанных веток.
В мэрии уточнили, что кроны тополей и ясеней нужно формировать раз в 1,5-2 года, лип и каштанов — раз в 3-4 года.
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