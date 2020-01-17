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13:16, 17 января 2020 121
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В России зарегистрировали первую смерть из-за снюса

В России зарегистрировали первую смерть из-за снюса

Фото: Pixabay.com

В России зарегистрировали первую смерть из-за снюса. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По словам специалиста, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет и жвачек. Как отметил Брюн, подобная продукция вызывает психозы.

«Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ», — добавил он.

Ранее СМИ неоднократно писали об отравлении детей никотином. В конце декабря Роспотребнадзор поручил проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции.

Справка:

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. На рынке появляются его аналоги, например, никотиновые конфеты без табака, содержание никотина в которых в десять раз выше, чем в табачных изделиях.


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