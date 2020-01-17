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В понедельник на шести рязанских улицах отключат холодную воду,
Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
Также будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.