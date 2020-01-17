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10:46, 17 января 2020 70
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В ночь на Крещение митрополит Марк освятит Ореховое озер

В ночь на Крещение митрополит Марк освятит Ореховое озер

Перед Крещением, 18 января, митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятит воду в Ореховом озере. Начало освящения в 23:00, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

После этого и до двух часов ночи каждый желающий сможет погрузиться в иордань. Для удобства горожан до купели пустят два бесплатных автобуса.

На водоемах региона оборудуют 22 места для крещенский купаний и установят восемь купелей.

Также для личных машин рязанцев подготовят площадку.


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