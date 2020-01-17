В крещенскую ночь около Лесопарка перекроют движение. До Орехового озера пустят автобус

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В ночь на 19 января около остановок «Речной вокзал» и «Лесопарк» ограничат движение. Об этом
Движение ограничат с 21:00 18 января до 2:00 19 января. Припарковать транспорт можно будет на первом разворотном круге, где для участников крещенских купаний подготовят площадку.
Доехать к месту купания можно будет на автобусах, которые пустят с 22:00 18 января до 19 января по маршруту: площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно.
Напомним, перед Крещением в Ореховом озере
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