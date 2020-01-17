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14:31, 17 января 2020 93
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В Кирове осудили женщину, заморившую дочь голодом

В Кирове осудили женщину, заморившую дочь голодом

Фото: Pixabay.com

В Кирове осудили женщину, заморившую дочь голодом. Мать ушла из квартиры на неделю и оставила трехлетнюю девочку одну, сообщила областная прокуратура.

Тело девочки нашли 20 февраля 2019 года. Экспертиза показала, что ребенок умер от обезвоживания, голодания и общего переохлаждения.

Подруги обвиняемой рассказали, что девушка ранее хотела сдать ребенка в соцучреждение. Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

Жительницу Кирова признали виновной в убийстве малолетней с особой жестокостью. К ее наказанию присоединили предыдущий приговор за мошенничество в сфере кредитования. Женщину приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год со штрафом в семь тысяч рублей.


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