RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Кирове осудили женщину, заморившую дочь голодом. Мать ушла из квартиры на неделю и оставила трехлетнюю девочку одну,
Тело девочки нашли 20 февраля 2019 года. Экспертиза показала, что ребенок умер от обезвоживания, голодания и общего переохлаждения.
Подруги обвиняемой рассказали, что девушка ранее хотела сдать ребенка в соцучреждение. Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.
Жительницу Кирова признали виновной в убийстве малолетней с особой жестокостью. К ее наказанию присоединили предыдущий приговор за мошенничество в сфере кредитования. Женщину приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год со штрафом в семь тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ минздраве прокомментировали ситуацию с плакатом с ошибками в рязанской поликлинике
|
cледующая новость →В субботу рязанцев ждет туман и гололедица
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.