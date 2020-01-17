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В пятницу, 17 января, в Касимовском районе перевернулся самосвал. Фотографию опубликовали в группе «
Авария произошла около деревни Захарово.
В региональном УМВД уточнили, что самосвал вез щебень. Подробности аварии уточняются.
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