В Касимовском районе супруги отметили 60-летие свадьбы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 16 января, в Касимовском районе супруги Юрий и Нина Гордеевы отметили «бриллиантовую свадьбу». Об этом
Пара зарегистрировали свой брак в Сынтульском поселковом Совете депутатов трудящихся Касимовского района 60 лет назад.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →На выезде из Песочни из-за сломавшегося светофора образовался транспортный коллапс
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.