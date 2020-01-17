В финском аэропорту открыли туалеты для собак

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Фото: Pixabay.com
В аэропорту Хельсинки-Вантаа открыли туалеты для собак. Они представляют собой имитацию газона, передает
Зону для животных выделили в душевой комнате. Хозяева могут смыть мочу питомцев при помощи напора воды из шланга, а экскременты убрать совком в специальный контейнер.
Туалеты находятся в новом крыле аэропорта и на улице перед терминалом T2.
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