Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:44, 17 января 2020 138

В 2020 году «Рязаньэнерго» направит на ремонт оборудования около 290 миллионов рублей

В 2020 году «Рязаньэнерго» направит на ремонт оборудования около 290 миллионов рублей

Энергетики отремонтируют оборудование 25 подстанций (ПС) 35-110 кВ. В числе наиболее крупных объектов — ПС 110 кВ «Волокно», «Пионерская», «Шостье», «Шелухово», «Некрасово», «Скопин», расположенные в Рязани, Рыбновском, Касимовском, Шиловском, Михайловском и Скопинском районах области, а также ПС 35 «Коровино» в Захаровском районе.

Ремонтировать будут трансформаторы, выключатели 10-110 кВ, разъединители и другое оборудование подстанций. Кроме того, рязанские энергетики выполнят ремонт 464 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, отремонтируют более 1 300 км линий электропередачи 6-10 кВ и около 880 км ВЛ 0,4 к.

Также для обеспечения работы воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам, будет расчищено 1 210,5 га трасс ВЛ всех классов напряжения. Всего на работы затратят 289,8 миллионов рублей.

«Энергетики готовы к стопроцентному качественному выполнению годовой ремонтной программы. Это является залогом успешного прохождения отопительного сезона, бесперебойного электроснабжения потребителей в городах и населенных пунктах всех районов Рязанской области, объектов промышленной и социальной сферы региона, повышения эффективности работы электросетевого комплекса в целом», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
19 часов назад
Путин готов к переменам, а вы? Идеи президентского послания, которые могут повлиять на жизнь рязанцев

Путин готов к переменам, а вы? Идеи президентского послания, которые могут повлиять на жизнь рязанцев 2

Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 392
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 4 280
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 264
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
16:01, 4 января 2020 2 150
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
21:02, 7 января 2020 1 945
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум