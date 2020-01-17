В 2020 году «Рязаньэнерго» направит на ремонт оборудования около 290 миллионов рублей

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Энергетики отремонтируют оборудование 25 подстанций (ПС) 35-110 кВ. В числе наиболее крупных объектов — ПС 110 кВ «Волокно», «Пионерская», «Шостье», «Шелухово», «Некрасово», «Скопин», расположенные в Рязани, Рыбновском, Касимовском, Шиловском, Михайловском и Скопинском районах области, а также ПС 35 «Коровино» в Захаровском районе.
Ремонтировать будут трансформаторы, выключатели 10-110 кВ, разъединители и другое оборудование подстанций. Кроме того, рязанские энергетики выполнят ремонт 464 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, отремонтируют более 1 300 км линий электропередачи 6-10 кВ и около 880 км ВЛ 0,4 к.
Также для обеспечения работы воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам, будет расчищено 1 210,5 га трасс ВЛ всех классов напряжения. Всего на работы затратят 289,8 миллионов рублей.
«Энергетики готовы к стопроцентному качественному выполнению годовой ремонтной программы. Это является залогом успешного прохождения отопительного сезона, бесперебойного электроснабжения потребителей в городах и населенных пунктах всех районов Рязанской области, объектов промышленной и социальной сферы региона, повышения эффективности работы электросетевого комплекса в целом», — говорится в сообщении.
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