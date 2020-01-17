Рязанский предприниматель пытался скрыть почти миллион рублей налогов

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Фото: Pixabay.com
Рязанский предприниматель пытался скрыть более 900 тысяч рублей налогов. Об этом
Мужчина не заплатил налоги в 2018 году. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»). В ходе расследования он полностью погасил долг и выплатил пени. В связи с этим дело в отношении него прекратили.
Справка:
От уголовной ответственности по статьям 198, 199 УК могут освободить граждан, полностью возместивших ущерб и впервые совершивших преступление.
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