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10:51, 17 января 2020 292
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Рязанский предприниматель пытался скрыть почти миллион рублей налогов

Рязанский предприниматель пытался скрыть почти миллион рублей налогов

Фото: Pixabay.com

Рязанский предприниматель пытался скрыть более 900 тысяч рублей налогов. Об этом сообщили в региональнмо слекдоме.

Мужчина не заплатил налоги в 2018 году. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»). В ходе расследования он полностью погасил долг и выплатил пени. В связи с этим дело в отношении него прекратили.

Справка:

От уголовной ответственности по статьям 198, 199 УК могут освободить граждан, полностью возместивших ущерб и впервые совершивших преступление.


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