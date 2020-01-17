Рязанка полгода избивала 12-летнюю дочь

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В Рязани 35-летняя женщина избивала 12-летнюю дочь. Об этом сообщила
Об происходящем стало известно от педагогов школы, где учится девочка. Учителя стали обращать внимание, что ребенок приходит на занятия с синяками.
Выяснилось, что в отношении матери девочки дважды составляли административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
«Мера не возымела действия», — сообщили в полиции.
Выяснилось, что женщина избивала дочь с середины лета 2019 года «без причин или по надуманным основаниям».
Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ. Рязанке грозит наказание от крупного штрафа (до 100 тысяч рублей) до трех лет лишения свободы.
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