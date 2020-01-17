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21:38, 17 января 2020 88
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Рязанец жестоко избил приятеля и получил три года колонии

Рязанец жестоко избил приятеля и получил три года колонии

В Рязани осудили 22-летнего молодого человека, который избил знакомого во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Молодой человек распивал спиртное в квартире вместе со знакомыми. Во время застолья он начал избивать знакомого и нанес ему не менее 15 ударов по голове, затем повалил на пол. После этого злоумышленник взял фрагмент металлической трубы и нанес пострадавшему не менее двух ударов по голове и одного по телу. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом левых теменной и височной области.

В суде молодой человек признал вину в полном объеме.

Однако, преступление он совершил в период условного осуждения за совершение двух умышленных преступлений, но «должного вывода для себя не сделал, на путь исправления не встал». Суд отменил условное осуждение и назначил реальное лишение свободы.

Молодому человеку назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


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