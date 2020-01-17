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11:33, 17 января 2020 169
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Рязанец выпросил у бывшего коллеги деньги на алкоголь и украл зарплату

Рязанец выпросил у бывшего коллеги деньги на алкоголь и украл зарплату

Фото: Pixabay.com

Житель Клепиковского района выпросил у бывшего коллеги деньги на алкоголь и украл зарплату. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В полицию после пропажи десяти тысяч рублей обратился 59-летний работник пилорамы в селе Кузьминское Рыбновского района. Мужчина рассказал, что незадолго до исчезновения денег к нему заходил бывший коллега. 47-летний гость предложил отметить встречу и новогодние праздники за счет пострадавшего, тот согласился.

«Житель села Кузьминское работой дорожил, поэтому деньги на спиртное дал, но согласился только немного пригубить, — рассказали в полиции. — Впрочем, через некоторое время усталость и алкоголь взяли свое и пожилой мужчина ненадолго задремал, а когда проснулся, то гость уже ушел».

Полицейские нашли подозреваемого и задержали. У него изъяли часть похищенных денег.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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