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23:20, 17 января 2020 235
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Рязань получила еще пять троллейбусов из Москвы

Рязань получила еще пять троллейбусов из Москвы

Рязань получила еще пять троллейбусов из Москвы. Фото опубликованы в группе «Рязанский троллейбус» «ВКонтакте».

Еженедельно из столицы приходят по пять троллейбусов из Москвы. Всего из столицы поступит 78 единиц. На данный момент Москва передала 15 троллейбусов.

Напомним, соглашение о передаче троллейбусов подписал мэр Москвы Сергей Собянин.


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