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16:08, 17 января 2020 174

«Рязаньэнерго» подключил к электросетям 15 фельдшерско-акушерских пунктов

«Рязаньэнерго» подключил к электросетям 15 фельдшерско-акушерских пунктов

В 2019 году специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» осуществили технологическое присоединение к электрическим сетям пятнадцати новых фельдшерско-акушерских пунктов в Рязанской области.

Также энергетики построили воздушные линии электропередачи с применением самонесущего изолированного провода.

Общий объем присоединенной мощности составил 216 кВт. Первичная медпомощь станет доступнее для жителей Александро-Невского, Захаровского, Михайловского, Милославского, Кораблинского, Шацкого, Скопинского, Пителинского, Сараевского, Шиловского, Рязанского, Сасовского и Ряжского районов.

«Качественно выполнив свои обязательства по договорам технологического присоединения медицинских учреждений, рязанские энергетики внесли вклад в реализацию нацпроекта „Здравоохранение“, а также региональных программ, направленных на формирование сети медицинских организаций первичного звена в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 000 человек, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи населению», — подчеркнул заместитель директора по реализации и развитию услуг Владимир Воронков.

Также Воронков отметил, что в текущем году «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» продолжит развитие деятельности по обеспечению доступной электроэнергией как бытовых потребителей, так и объектов имеющих важное значение для социально-экономического развития региона и достойного уровня жизни его жителей.


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