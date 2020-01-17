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17:44, 17 января 2020 139
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Роскачество сообщило, какими банкоматами лучше не пользоваться

Роскачество сообщило, какими банкоматами лучше не пользоваться

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников при использовании банкоматов. Специалисты Роскачества советуют по возможности пользоваться банкоматами, установленными внутри офисов банков.

Рекомендуется проверять банкоматы на наличие скиммеров — устройств для считывания данных карты, а при вводе пин-кода прикрывать клавиатуру рукой. Вставлять карту в устройство необхоимо только тогда, когда на экране банкомата появилась заставка банка.

Также эксперты напомнили, что одним из любимых способов злоумышленников остаются звонки от имени работников банка. В случае с банкоматами, клиентов просят подъехать к ним, например, для смены пароля или повышения безопасности. В результате карта привязывается к чужому номеру телефона.


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