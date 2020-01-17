Роскачество сообщило, какими банкоматами лучше не пользоваться

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Россиянам рассказали, как защититься от мошенников при использовании банкоматов. Специалисты Роскачества
Рекомендуется проверять банкоматы на наличие скиммеров — устройств для считывания данных карты, а при вводе пин-кода прикрывать клавиатуру рукой. Вставлять карту в устройство необхоимо только тогда, когда на экране банкомата появилась заставка банка.
Также эксперты напомнили, что одним из любимых способов злоумышленников остаются звонки от имени работников банка. В случае с банкоматами, клиентов просят подъехать к ним, например, для смены пароля или повышения безопасности. В результате карта привязывается к чужому номеру телефона.
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