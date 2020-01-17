РНПК полностью перешла на производство бензина «Евро 6»

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» полностью перешла на производство нового улучшенного топлива АИ-95-К5 «Евро 6». РНПК стал третьим заводом «Роснефти», освоившим выпуск нового бензина. Топливо уже продается в Башкирии, Краснодарском крае, в Тульской, Калужской и Рязанской областях.
«Евро 6» содержит меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов.
Применение бензинов «Евро 6» позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах автомобиля на 12,5%, в камере сгорания двигателя — на 12,7%. Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 «Евро 6» является вкладом Компании в защиту окружающей среды.
Отмечается, что технология производства разработана специалистами корпоративного научного комплекса и ряда НПЗ Роснефти.
Для улучшенных бензинов компания установила более жесткие требования по шести основным показателям
Для улучшенных бензинов компания установила более жесткие требования по шести основным показателям. В бензинах марки «Евро 6»:
Применение бензина «Евро 6» снижает содержание наиболее токсичных соединений в выхлопных газах автомобиля:
«Высокие эксплуатационные характеристики бензинов «Евро 6» были подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП)».
«Роснефть» — единственная компания в России, поставляющая на рынок бензин «Евро 6»
По результатам испытаний эксперты ВНИИ НП рекомендовали бензины «Евро 6» к производству и применению в автомобильной технике.
«"Роснефть» — единственная компания в России, поставляющая на рынок бензин «Евро 6». Компания сумела разработать такой алгоритм производства, который позволил не только существенно улучшить экологические характеристики бензина, но и сделать это без ущерба для себестоимости производства.
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