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13:30, 17 января 2020 86

РНПК полностью перешла на производство бензина «Евро 6»

РНПК полностью перешла на производство бензина «Евро 6»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» полностью перешла на производство нового улучшенного топлива АИ-95-К5 «Евро 6». РНПК стал третьим заводом «Роснефти», освоившим выпуск нового бензина. Топливо уже продается в Башкирии, Краснодарском крае, в Тульской, Калужской и Рязанской областях.

«Евро 6» содержит меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов.

Применение бензинов «Евро 6» позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах автомобиля на 12,5%, в камере сгорания двигателя — на 12,7%. Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 «Евро 6» является вкладом Компании в защиту окружающей среды.

Отмечается, что технология производства разработана специалистами корпоративного научного комплекса и ряда НПЗ Роснефти.

Для улучшенных бензинов компания установила более жесткие требования по шести основным показателям

Для улучшенных бензинов компания установила более жесткие требования по шести основным показателям. В бензинах марки «Евро 6»:

  • меньше серы, что снижает коррозийную активность и улучшает экологические свойства;
  • меньше бензола и, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов;
  • меньше олефиновых углеводородов, которые при сгорании образуют в двигателе нагар;
  • снижено содержание ароматических углеводородов, что также позволило уменьшить образование нагара на внутренних частях двигателя;
  • меньше концентрация смол;
  • выше стабильность топлива при хранении.

Применение бензина «Евро 6» снижает содержание наиболее токсичных соединений в выхлопных газах автомобиля:

  • угарного газа (CO) — на 9,5%;
  • CH (различные углеводородные соединения) — на 3,6%;
  • NOx (оксиды азота) — на 3,9%.

«Высокие эксплуатационные характеристики бензинов «Евро 6» были подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП)».

«Роснефть» — единственная компания в России, поставляющая на рынок бензин «Евро 6»

По результатам испытаний эксперты ВНИИ НП рекомендовали бензины «Евро 6» к производству и применению в автомобильной технике.

«"Роснефть» — единственная компания в России, поставляющая на рынок бензин «Евро 6». Компания сумела разработать такой алгоритм производства, который позволил не только существенно улучшить экологические характеристики бензина, но и сделать это без ущерба для себестоимости производства.


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