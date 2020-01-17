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Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина
Региональное правительство учредило гранты на туристические проекты. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов на совещании с представителями туристического бизнеса в пятницу, 17 января.
По его словам, поддержу получат проекты по созданию новых «объектов показа», которые повысят интерес у туристов к посещению Рязани и Рязанской области. Один из критериев, по которому будут оцениваться предложенные проекты, должен рассказывать об истории региона.
«Новый импульс поддержки, который мы вводим, — система грантов в сегменте создания объектов показа, надеюсь, позволит стимулировать бизнес к созданию новых качественных объектов туристического показа и реализации креативных проектов. Интерес к нашему региону растет, это очевидно. И надеюсь, что в партнерстве с турбизнесом в нашей области удастся не только поддерживать, но и стимулировать его в дальнейшем. Это важно и с имиджевой точки зрения, и самое главное с экономической», — подчеркнул губернатор.
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