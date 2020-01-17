Появилось видео с внедорожником, протаранившем столб на улице Горького

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Появилось видео ДТП с внедорожником, который врезался в столб на перекрестке улиц Горького и Новой в четверг, 16 января. Ролик опубликован в группе «Дороги Рязани».
Водитель на Volkswagen Touareg пытался уйти от столкновения с «легковушкой», нажал на тормоз, вылетел на перекресток и врезался в столб.
Напомним, в аварии никто
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