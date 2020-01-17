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11:42, 17 января 2020 424
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Под Рязанью трактор «смял» «четырнадцатую», скончался водитель «легковушки»

Под Рязанью трактор «смял» «четырнадцатую», скончался водитель «легковушки»

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 16 января, около 21:00 на 282 километре дороги «Михайлов — Рязань» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, 25-летний житель Захаровского района на «четырнадцатой» столкнулся с трактором, которым управлял 35-летний рязанец.

Водитель ВАЗа скончался на месте ДТП от полученных травм.

Выяснилось, что у мужчины не было «прав», ранее его дважды привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Также у водителя был не зарегистрирован автомобиль.

Обстоятельства произошедшего уточняются.


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