Под Рязанью трактор «смял» «четырнадцатую», скончался водитель «легковушки»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 16 января, около 21:00 на 282 километре дороги «Михайлов — Рязань» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, 25-летний житель Захаровского района на «четырнадцатой» столкнулся с трактором, которым управлял 35-летний рязанец.
Водитель ВАЗа скончался на месте ДТП от полученных травм.
Выяснилось, что у мужчины не было «прав», ранее его дважды привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Также у водителя был не зарегистрирован автомобиль.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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