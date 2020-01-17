Около «Глобуса» починили светофор

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Около гипермаркета «Глобус» починили светофор. Движение восстановили днем в пятницу, 17 января.
Вечером в четврег, 16 января, и утром в пятницу, 17 января, на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе
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ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.