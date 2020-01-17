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9:37, 17 января 2020 305
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На рязанку на улице напал наркоман

На рязанку на улице напал наркоман

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На рязанку на улице напал наркоман. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На улице Семена Середы злоумышленник ударил 55-летнюю женщину, повалил на асфальт, а потом отобрал сумку.

По описанию пенсионерки и очевидца оперативники нашли мужчину. Как оказалось, к преступлению причастен 26-летний горожанин, рядом с домом которого произошло нападение.

У подозреваемого изъяли вещи пенсионерки. На него завели дело по части 2 статьи 161 УК («Грабеж»). Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы.

Выяснилось, что мужчина употребляет наркотики.


© RZN.info

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