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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На рязанку на улице напал наркоман. Об этом
На улице Семена Середы злоумышленник ударил 55-летнюю женщину, повалил на асфальт, а потом отобрал сумку.
По описанию пенсионерки и очевидца оперативники нашли мужчину. Как оказалось, к преступлению причастен 26-летний горожанин, рядом с домом которого произошло нападение.
У подозреваемого изъяли вещи пенсионерки. На него завели дело по части 2 статьи 161 УК («Грабеж»). Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы.
Выяснилось, что мужчина употребляет наркотики.
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