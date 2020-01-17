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На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля.
Камеры установили на крайних мачтах освещения моста. Они ведут фотосъемку машин дважды — при въезде и съезде с моста, а после вычисляют среднюю скорость проезда.
Если она более 70 км/ч, водитель получает штраф. Известно, что камеры работают с начала января.
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