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9:46, 17 января 2020 391
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На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля

На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля

На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля.

Камеры установили на крайних мачтах освещения моста. Они ведут фотосъемку машин дважды — при въезде и съезде с моста, а после вычисляют среднюю скорость проезда.

Если она более 70 км/ч, водитель получает штраф. Известно, что камеры работают с начала января.


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