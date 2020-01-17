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На Крещение в Шиловском районе сделают четыре купели: в деревне Кривцы, в селе Салаур, в селе Ерахтур и деревне Симакино. Об этом
Самый молодой источник находится в деревне Кривцы. Там купель открыли в начале 2019 года.
«Это один из самых почитаемых и «молодых источников. Здесь сделали хороший спуск, над источником оборудовали навес, рядом построили деревянную купальню, часовню, водрузили поклонный крест», — говорится в сообщении.
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