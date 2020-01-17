Мишустин назначил нового главу ФНС

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Фото: Ru.wikipedia.org
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой Федеральной налоговой службы. Распоряжение опубликовано на
«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.
Ранее Егоров являлся заместителем руководителя ФНС. Ранее службу возглавлял Мишустин.
Напомним, правительство России
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